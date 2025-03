Odwołują rezerwacje nad Bałtykiem. Hotelarz o "dziwnych telefonach"

Dzwonią, by odwołać rezerwację

Jak napisał portal gazety "Ostsee Zeitung", szef jednego z hoteli w Ahlbeck na Uznamie zaledwie kilka dni po wyborach otrzymał e-maile i "dziwne telefony". Ze względu na dobry wynik AfD w Meklemburgii-Pomorzu Przednim (35 proc. głosów), goście informowali, że odwołują planowane wakacje w jego hotelu. "OZ" zacytowała jednego z gości z Lueneburga, który napisał: "Co się dzieje w Ahlbeck? Chcieliśmy pojechać na wakacje do naszego ulubionego hotelu w marcu. Niestety, teraz straciliśmy ochotę. Prawdopodobnie będziemy musieli przenieść się do Świnoujścia lub nad Morze Bałtyckie w Szlezwiku-Holsztynie". Osoba dzwoniąca do hotelu miała odwołać zaplanowane wakacje, ponieważ w związku z wynikiem wyborczym AfD "nie będzie czuła się już bezpiecznie" ze swoim ciemnoskórym mężem na wyspie Uznam. - Codziennie otrzymuję informacje od członków, że goście odwołują rezerwacje, podając powód "AfD" - powiedział szef Niemieckiego Stowarzyszenia Hoteli i Restauracji (Dehoga) w Meklemburgii-Pomorzu Przednim, cytowany przez "OZ".