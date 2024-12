Najniższa emerytura nie wystarcza na dwa kilogramy mięsa

Świadczenie w kwocie zbliżonej do najniższej dla większości emerytów

Choć część emerytów - jak wszędzie na świecie - otrzymuje wyższe świadczenia, to w zgodnej opinii ekspertów większość emerytów w Azji Centralnej otrzymuje je w kwocie zbliżonej do najniższej. W Kazachstanie najwyższa emerytura wynosi ok. 1800 USD, w Kirgistanie - 1150, w odniesieniu do Uzbekistanu i Turkmenistanu brak jest danych, natomiast w myśl przepisów obowiązujących w Tadżykistanie władze nie ujawniają kwot najwyższych świadczeń emerytalnych, ponieważ kilka lat temu opinia publiczna była oburzona faktem, że różnice w świadczeniach są nawet 50-krotne.