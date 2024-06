Te miasta są tak drogie, że są uznawane za "niemożliwie niedostępne"

Miasta tak drogie, że "niemożliwie niedostępne"

"Być może nie jest to zaskoczeniem, że najdroższe amerykańskie miasta do zakupu domu znajdują się w Kalifornii - San Jose, Los Angeles, San Francisco i San Diego znalazły się w pierwszej 10. Stolica Hawajów - Honolulu - znalazła się na szóstym miejscu wśród 94 głównych rynków badanych w ośmiu krajach" - poinformował amerykański portal.

Hongkong na szczycie listy "niemożliwie niedostępnych"

Dodał przy tym, że choć Hongkong to najmniej przystępne cenowo miasto na świecie, to potencjalnych nabywców domów może zachęcić fakt, że nie jest tak niedostępne jak kiedyś.

"Ceny domów spadły podczas pandemii w 2020 r., kiedy rząd zamknął granice miasta i narzucił politykę "zero Covid". Do tego doszły nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa narodowego, które miały mrożący wpływ na miasto" - opisał CNN.

Wyjaśnił też, że "raport mierzy przystępność cenową za pomocą stosunku ceny do dochodu mediany ceny domu podzielonej przez medianę dochodu brutto gospodarstwa domowego". Co więcej, "raport łączy wzrost liczby osób pracujących z domu podczas pandemii z szokiem popytowym na domy poza centrami miast, które mają więcej przestrzeni zewnętrznej".

Najdroższe miasta, a Nowa Zelandia

"W artykule opublikowanym dla kanadyjskiego Financial Post, Wendell Cox, starszy pracownik Frontier Centre for Public Policy, opowiedział się za tym, by Kanada poszła w ślady Nowej Zelandii i uwolniła więcej gruntów pod natychmiastową zabudowę" - napisał amerykański portal.

Wyjaśnił, że Cox wskazał na politykę "Going for Housing Growth", wprowadzoną przez rząd koalicyjny Nowej Zelandii, która wymaga od władz lokalnych natychmiastowego wyznaczenia strefy na 30 lat wzrostu liczby mieszkań.

"Raport został opracowany przez naukowców z Center for Demographics and Policy na Uniwersytecie Chapmana w Kalifornii oraz Frontier Centre for Public Policy, niezależnego kanadyjskiego think tanku zajmującego się polityką publiczną" - podał CNN.