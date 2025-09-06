Odkryli olbrzymie złoża złota. Mogą trafić do czołówki

Maroko może stać się jednym z czołowych producentów złota w Afryce po odkryciu wyjątkowo bogatych złóż w pobliżu miasta Kulmim na południu kraju - podaje firma górnicza OLAH Palace Trading.

Wyjątkową jakość tych złóż potwierdzają wyniki badań próbek, które wykazały zawartość złota sięgającą nawet rzadko spotykanych 30 gramów na tonę. Tak wysokie zawartości plasują to odkrycie wśród najbardziej obiecujących złóż złota w Afryce Północnej w ostatnich latach - uznał branżowy, australijski portal DiscoveryAlert.

Bogate złoża

Według światowych standardów, złoża o zawartości powyżej 10 gramów złota na tonę są uważane za złoża o wysokiej zawartości tego kruszcu. Zawartości złota w Kulmim sprawiają, że jego wydobycie będzie opłacalne nawet w okresach spadku cen tego kruszcu. Dla porównania, wiele działających kopalni pracuje rentownie wydobywając rudy o średniej zawartości 1–2 gramów na tonę.

Chociaż Maroko, które rocznie wydobywa niecałe cztery tysiące uncji złota, nie znajduje się w pierwszej dziesiątce jego producentów w Afryce, wyrobiło sobie już pozycję znaczącego eksportera.

Maroko może stać się czołowym producentem

Dane OECD pokazują, że w 2023 r. kraj ten wyeksportował złoto o wartości 27,7 mln dolarów, zajmując 120. miejsce na świecie. Nowe odkrycie znacząco zmieni tę pozycję w światowych rankingach, windując kraj nawet na pozycję afrykańskiego lidera.

Według agencji MoroccoWorldNews, 34 odkryte żyły kwarcowe zawierające złoto w Kulmim, to klasyczne złoża hydrotermalne zalegające na głębokości około 100 m., powstałe w skałach prekambryjskich Antyatlasu.

Autorka/Autor:mp/ads

Źródło: PAP