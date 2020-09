Błędnie wysłane czeki z USA. Emeryt z Austrii dostał 1200 dolarów

Wiele czeków i przelewów w ramach programu stymulującego gospodarkę Stanów Zjednoczonych trafiło do niewłaściwych osób. Jedną z nich jest 73-letni emeryt z Linzu, który dostał czek na 1200 dolarów - podaje austriacki nadawca ORF. Takich przypadków ma być w tym kraju co najmniej kilkadziesiąt.

1,4 miliarda dolarów

Omyłkowe transfery dotyczą głównie osób zmarłych. Powodem pomyłek jest to, że pieniądze przyznawano na podstawie zeznań podatkowych z lat 2018 i 2019. Jeśli więc podatnik zmarł w późniejszym okresie, to często do jego skrzynki pocztowej trafiał czek lub przelew na konto.