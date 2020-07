Bruksela chce kupić 300 milionów dawek szczepionki na COVID-19. "Wkrótce poczynimy dalsze kroki"

"Pierwszy ważny kamień węgielny"

"Komisja Europejska czyni wszystko, co w jej mocy, aby zapewnić Europejczykom szybki dostęp do szczepionki, która jest bezpieczna i da im ochronę przed koronawirusem. Ogłoszone dziś porozumienie z firmą Sanofi jest pierwszym ważnym filarem szerszej europejskiej strategii w dziedzinie szczepionek" - podkreśliła, cytowana w komunikacie, Ursula von der Leyen.

Przewodnicząca KE zaznaczyła, że choć obecnie nie wiadomo, która szczepionka będzie najlepsza, to UE inwestuje w różne badania oparte na różnych typach technologii.

"Zwiększa to nasze szanse na szybkie uzyskanie skutecznego remedium na koronawirusa. Szczepionka byłaby prawdziwie ogólnoświatowym dobrem. Jesteśmy gotowi pomóc uzyskać dostęp do szczepionki również krajom znajdującym się w trudniejszej sytuacji, co pozwoliłoby im znaleźć wyjście z tego kryzysu" - zapewniła von der Leyen.