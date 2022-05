Urlop bez niespodzianek. Zasady wjazdu i obostrzenia w najbardziej popularnych krajach

Podróżowanie w nadchodzącym sezonie wakacyjnym będzie łatwiejsze niż w roku ubiegłym. Wiele krajów, najczęściej wybieranych przez Polaków na urlop, poluzowało bowiem covidowe restrykcje. Zebraliśmy wszystkie najważniejsze informacje dotyczące zasad wjazdu do najbardziej popularnych wakacyjnych kierunków oraz obowiązujących w nich obostrzeń.

Włochy

Luzowanie obostrzeń we Włoszech weszło w życie 1 maja. Tego dnia przestał obowiązywać wymóg zasłaniania ust i nosa w przestrzeniach zamkniętych, z wyjątkiem: transportu zbiorowego, szpitali, sal sportowych, kinowych i teatralnych.

Zgodnie z nowymi przepisami trzeba mieć ze sobą maseczkę w sklepach i centrach handlowych, by założyć ją, gdy panuje tam tłok.

Nie trzeba już okazywać certyfikatów szczepienia, certyfikatów ozdrowieńca lub negatywnego wyniku testu w celu skorzystania z większości usług i miejsc. Przepustka covidowa (Green Pass) nadal będzie wymagana przy wstępie do szpitali i domów opieki.

Grecja

Od 1 maja do 31 sierpnia zniesiono w Grecji obowiązek okazywania świadectwa szczepień przeciw COVID-19. "W sierpniu zostanie ustalone, czy należy je przywrócić. Zawieszono również ograniczenia dotyczące liczby klientów w pomieszczeniach zamkniętych. Maseczki są jednak w Grecji nadal wymagane w pomieszczeniach i w pojazdach, a eksperci zalecają ich używanie na zewnątrz w zatłoczonych miejscach, takich jak koncerty" - wskazała agencja.

Hiszpania

Nie ma obowiązku wykonywania testu dla osób, które przyjęły pełne szczepienie przeciw COVID-19. Uznawane są zaświadczenia o szczepieniu, zgodnie z którymi upłynęło od 14 do 270 dni od przyjęcia pełnego szczepienia. Po upływie tego terminu, certyfikat powinien zawierać informacje o przyjęciu dawki przypominającej szczepienia.

Osoby posiadające Unijny Certyfikat COVID (potwierdzający przyjęcie szczepienia/negatywny wynik testu/przebycie COVID-19) nie są zobowiązane do wypełniania formularza lokalizacyjnego.

Jak dowiadujemy się ze strony polskiego MSZ, podróżując do Hiszpanii, bez zaświadczenia o przyjęciu pełnego szczepienia przeciw COVID-19, należy przedstawić zaświadczenie o negatywnym wyniku testu na obecność SARS-CoV-2 lub zaświadczenie o przebyciu COVID-19.

Wszyscy podróżni, którzy nie posiadają Unijnego Certyfikatu COVID i przybywają do Hiszpanii drogą powietrzną lub morską są zobowiązani do wypełnienia formularza sanitarnego (dostępny na stronie www.spth.gob.es lub poprzez bezpłatną aplikację SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH).

Wszyscy pasażerowie są zobowiązani także do poddania się kontroli zdrowotnej, która może obejmować mierzenie temperatury, sprawdzanie dokumentów oraz ocenę ogólną (wizualną) stanu zdrowia.

Maseczki to nieobowiązkowy "element ochrony przed koronawirusem". Wyjątkiem są placówki służby zdrowia, apteki i środki transportu publicznego, gdzie zakładanie maseczek jest nadal wymagane. W lutym br. w Hiszpanii zniesiony został nakaz noszenia maseczek na świeżym powietrzu.

Chorwacja

Turcja

Dodało, że osoby niezaszczepione są zobowiązane do okazania negatywnego wyniku testu PCR wykonanego na maksymalnie 72-godziny przed przylotem. Oprócz testów PCR akceptowane są również testy RNA i kwasów nukleinowych, wykonane na 48 godzin przed wjazdem. Od pasażerów wjeżdżających do Turcji przez lądowe, morskie i kolejowe przejścia graniczne nie są wymagane żadne dokumenty dotyczące COVID-19.

Osoby podróżujące do Turcji zobowiązane są posiadać ubezpieczenie medyczne pokrywające koszty leczenia na COVID-19.

Bułgaria

Francja

Jak czytamy na stronie polskiego MSZ osoby, które nie posiadają dokumentu potwierdzającego przyjęcie pełnego cyklu szczepień, muszą okazać dokument potwierdzający negatywny wynik testu antygenowego wykonanego do 48 godzin lub testu PCR wykonanego do 72 godzin przed wylotem. Wynik testu może być udokumentowany Unijnym Certyfikatem COVID lub innym dokumentem w języku francuskim lub angielskim w postaci elektronicznej lub papierowej.

Jeśli chodzi o obostrzenia we Francji, to od 14 marca 2022 r. nie ma ograniczeń w dostępie do miejsc użyteczności publicznej, a noszenie maski jest obowiązkowe wyłącznie w szpitalach, zakładach opiekuńczych i środkach transportu publicznego.