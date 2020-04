Niemcy stopniowo odblokowują handel. "Sektor daleki od wyjścia na prostą"

Odmrażanie gospodarki

Na podstawie przepisów uzgodnionych przez niemiecki rząd federalny i władze krajów związkowych, sklepy o powierzchni do 800 metrów kwadratowych mogły tydzień temu wznowić działalność. Większe sklepy pozostają zamknięte.

"Ponieważ średnia wielkość sklepów różni się znacznie w poszczególnych segmentach, oczekuje się, że to ograniczenie wprowadzi restart dwóch prędkości sektora detalicznego" - czytamy w komentarzu Allianz i Euler Hermes.

"Patrząc na dane strukturalne dotyczące niemieckiej powierzchni handlowej, zauważymy bowiem, że to sprzedawcy mebli prawdopodobnie najbardziej ucierpią z powodu tego ograniczenia, gdyż średnia wielkość ich sklepów to około 1400 metrów kwadratowych. Wielobranżowe domy handlowe, o średniej powierzchni 730 metrów kwadratowych, stanowią granicę dla znoszenia obostrzeń, a także sprzedawcy elektroniki (370 m2), chociaż ci naturalnie w mniejszym stopniu. A warto przy tym zauważyć, że segmenty o średniej wielkości sklepów poniżej 800 m2 odpowiadają za ponad 80 proc. obrotów sklepów z towarami pierwszej potrzeby" - dodano.

"W Allianz i Euler Hermes oceniamy, że powrót do normalności będzie stopniowy, a z dystansowaniem społecznym i rygorystycznymi przepisami dotyczącymi higieny prawdopodobnie zajmie to miesiące, a zaufanie konsumentów będzie utrzymywać się na niskim poziomie. Środki wsparcia, mające na celu pomoc przedsiębiorstwom w zaspokojeniu ich potrzeb finansowych, będą miały zasadnicze znaczenie, podobnie również jak staranny monitoring przepływu gotówki" - podkreślono.

Krótszy czas pracy "tak długo, jak możliwe"

"Zakupione już towary odpowiadają za około dwie trzecie wydatków sprzedawców detalicznych, przy czym zapasy mieszczą się w przedziale 40 do 120 dni normalnej działalności w przypadku dużych detalistów i w poszczególnych segmentach. W niektórych specyficznych segmentach, zapasy tracą wartość bardzo szybko (moda, kwiaty…) i sprzedawcy są bardziej podatni na ryzyko niedoboru środków pieniężnych" - zaznaczają eksperci.

"Ponieważ napływ klientów do sklepów będzie powracał do normalnych poziomów bardzo stopniowo, ich właściciele również prawdopodobnie będą stosować skrócony czas pracy tak długo, jak to będzie możliwe. Koszty pracy, w tym składki na ubezpieczenie społeczne, stanowią średnio około 15 proc. łącznych wydatków w handlu" - piszą eksperci.