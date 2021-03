Pierwsza próba przesunięcia kontenerowca nieudana. "To jest jak ogromny wyrzucony na brzeg wieloryb"

Jeszcze w czwartek odbędzie się ponowna próba przemieszczenia blokującego Kanał Sueski kontenerowca Ever Given – poinformował zarządca techniczny statku, spółka BSM. Firma prowadząca akcję ostrzega jednak, że operacja odblokowania kanału może zająć tygodnie.

- To jest jak ogromny wyrzucony na brzeg wieloryb. To ogromne obciążenie na piasku. Być może będziemy musieli (...) zmniejszyć to obciążenie poprzez zdjęcie kontenerów, paliwa i wody ze statku, a ponadto będziemy działać holownikami i usunąć (pewną ilość) piasku – ocenił.