Długie kolejki i braki na stacjach. "Paliwa kończą się szybciej niż w innych przypadkach"

Zapotrzebowanie na paliwo wzrosło, ponieważ niektórzy mieszkańcy terenów znajdujących się na trasie huraganu Milton tankują do pełna przed ewakuacją. Inni, którzy planują pozostać na miejscu, próbują napełnić zbiorniki, aby móc zasilać swoje generatory w przypadku utraty energii elektrycznej przez dłuższy czas.

Prawie 1500 stacji bez paliwa na Florydzie

Według GasBuddy we wtorek wieczorem 19,7 proc. stacji benzynowych na Florydzie było pozbawionych paliwa. Przy około 7500 stacjach w stanie, szacunki te oznaczają, że obecnie około 1477 nie ma benzyny - podał CNN.

- Huragan się szybko przemieszcza i jest intensywny. To zmienia zasady gry - powiedział Patrick De Haan, analityk ds. energii w GasBuddy.

Gubernator Florydy Ron DeSantis na konferencji prasowej we wtorek rano zapewnił mieszkańców, że stan pracuje nad awaryjnymi dostawami benzyny na stacje, na których zabrakło paliwa.

Dodał, że stanowe rezerwy obejmują 110 tys. galonów benzyny (galon to ok. 4 litry) i 268 tys. galonów oleju napędowego, a w drodze do stanu znajduje się obecnie 1,2 miliona galonów obu typów paliw. DeSantis powiedział, że 27 ciężarówek z paliwem było eskortowanych przez Florida Highway Patrol, aby dostarczyć paliwo.