Kto przejmie władzę po legendzie mody?

Giorgio Armani stworzył jeden z najbardziej rozpoznawalnych domów mody na świecie. Kierował nim aż do końca. Jego śmierć rodzi pytania o przyszłość firm. Projektant był jedynym głównym udziałowcem firmy, którą założył wraz ze swoim zmarłym partnerem Sergio Galeottim w latach 70. i nad którą do samego końca sprawował ścisłą kontrolę.

4 września fani mody z całego świata pogrążyli się w żałobie. Giorgio Armani zmarł w wieku 91 lat. "Odszedł w spokoju, otoczony bliskimi. Niestrudzenie pracował do ostatnich dni, poświęcając się firmie i projektom, zarówno istniejącym, jak i będącym w trakcie realizacji" – napisał w oświadczeniu założony przezeń w 1974 roku dom mody Giorgio Armani. "Od miesięcy dochodził do siebie po pobycie w szpitalu, który utrzymywał w tajemnicy do samego końca" – pisał z kolei włoski dziennik "La Repubblica", który jako jeden z pierwszych doniósł o śmierci legendarnego włoskiego designera.

Armani jedynym udziałowcem w Armani

Giorgio Armani stworzył w ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat jedną z najbardziej znanych marek modowych na świecie, a jego śmierć nieuchronnie rodzi pytania o przyszłość włoskiej firmy, której niezależność tak bardzo cenił.

Projektant był jedynym głównym udziałowcem firmy, którą założył wraz ze swoim zmarłym partnerem Sergio Galeottim w latach 70. i nad którą do samego końca sprawował ścisłą kontrolę – zarówno w zakresie kreatywnym, jak i zarządczym. Nie pozostawił dzieci, które mogłyby przejąć firmę, która w 2024 r. osiągnęła stosunkowo stabilne przychody w wysokości 2,3 mld euro, ale której zyski zmniejszyły się w wyniku ogólnej recesji w branży.

Armani, który według znawców branży był szczególnie nieufny wobec francuskich konkurentów, wielokrotnie odrzucał wszelkie potencjalne transakcje, które osłabiłyby jego kontrolę, i odmawiał wprowadzenia swojej grupy na giełdę.

Wprowadził środki zapewniające ciągłość i niezależność swojej działalności, którą prowadził wraz z zaufanymi członkami rodziny i siecią długoletnich współpracowników.

Oto najbliżsi współpracownicy mistrza:

Siostra: Rosanna Armani

86-letnia Rosanna była muzą Armaniego. W latach młodości pracowała jako modelka i pokazała mu świat mody. Kierowała komunikacją grupy i redagowała magazyn "Emporio Armani".

Prawa ręka: Pantaleo (Leo) Dell'Orco

Najbliższym powiernikiem Armaniego był Dell'Orco, który niemal zawsze stał u jego boku. Kieruje działem mody męskiej i odgrywa coraz ważniejszą rolę w firmie, w której pracuje od około 45 lat. Panowie poznali się w parku w Mediolanie. Choć Armani nigdy nie ujawnił szczegółów tej relacji, nosił pierścień od Dell'Orco, uratowany z pożaru w domu projektanta na wyspie Pantelleria.

- Nigdy nie lubiłem wychodzić na pierwszy plan. Wolę działać zza kulis i tam zajmować się najważniejszymi sprawami - mówił 72-letni Dell’Orco w wywiadzie dla "La Repubblica". Jest członkiem zarządu Fundacji Armani i uważany za jedną z trzech kluczowych postaci, które będą kierować firmą dalej.

Siostrzenica: Silvana Armani

Silvana, mająca 69 lat, jest jedną z dwóch córek zmarłego brata Giorgio, Sergio. W swojej autobiografii "Per Amore" Armani wskazał ją wraz z Dell’Orco jako swoją "stylistyczną spadkobierczynię".

Przez ponad 40 lat była zaufaną współpracownicą wujka w dziale mody damskiej. - Spędzałam z wujkiem więcej czasu niż z ojcem - mówiła w wywiadzie dla "Corriere della Sera" w listopadzie 2023 roku.

Siostrzenica: Roberta Armani

54-letnia Roberta kieruje relacjami VIP i utrzymuje kontakty z klientami i celebrytami. Zasiada w zarządzie firmy.

Była żoną Angelo Morattiego, z rodziny kontrolującej włoską rafinerię Saras, a obecnie jest związana z włoskim wioślarzem olimpijskim Giuseppe Vicino. Podobnie jak Silvana, zasiada w zarządzie firmy.

Siostrzeniec: Andrea Camerana

55-letni Andrea Camerana, syn Rosanny, dołączył do firmy w 2007 roku i zasiada w zarządzie. W 2014 roku zakończył pełnienie funkcji operacyjnych. Przewiduje się, że przejmie stanowisko w zarządzie Fundacji Armani, wspierając Dell’Orco i Irvinga Bellottiego w kierowaniu firmą.

Finansista: Irving Bellotti

Partner Rothschild & Co i członek Komitetu Wykonawczego Armani we Włoszech. Zasiada w zarządzie Fundacji.

Ekspert biznesowy: Giuseppe Marsocci

Dyrektor ds. handlu i marketingu oraz zastępca dyrektora generalnego od 2019 roku. Ma doświadczenie w innych włoskich domach mody i jest kandydatem na dyrektora generalnego.

Dyrektor: Daniele Ballestrazzi

Dołączył w 2007 roku. Od 2015 roku dyrektor operacyjny i finansowy, od 2019 - zastępca dyrektora generalnego.

Przedsiębiorca: Federico Marchetti

Założyciel Yoox Net-A-Porter. Od 2020 roku członek zarządu jako dyrektor niewykonawczy. Armani widział w nim część siebie - idee i sposób myślenia.

