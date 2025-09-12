Śmierć Giorgio Armaniego oznacza początek nowego etapu dla założonego przez niego domu mody. W testamencie projektant zobowiązał spadkobierców do sprzedaży udziałów lub rozważenia debiutu giełdowego firmy. Decyzja ta, zaskakująca w świetle jego dotychczasowej obrony niezależności marki, może mieć znaczący wpływ na przyszły układ sił w globalnym sektorze dóbr luksusowych.

Z dokumentów wynika, że w ciągu najbliższych lat dojdzie do stopniowej sprzedaży większości akcji domu mody Armani. Priorytetowymi nabywcami mają być giganci tacy jak LVMH, L’Oréal i EssilorLuxottica.

Tym samym jedna z ostatnich wielkich, niezależnych marek staje u progu nowej epoki, w której o zachowanie jej dziedzictwa będą zabiegać zarówno fundacja projektanta, jak i światowi gracze rynku luksusu.

Zapisy testamentu Armaniego

Testament Giorgio Armaniego, złożony u włoskiego notariusza na kilka miesięcy przed śmiercią projektanta, zakłada sprzedaż 15 proc. udziałów w ciągu 18 miesięcy od jego odejścia. Kolejny krok to przekazanie od 30 proc. do 54,9 proc. akcji w okresie od trzech do pięciu lat. Jeśli druga transza nie trafi do strategicznego inwestora, spadkobiercy powinni rozważyć wprowadzenie spółki na giełdę.

Dokument wyraźnie wskazuje potencjalnych nabywców: francuski koncern LVMH, kosmetycznego giganta L’Oréal oraz lidera rynku optycznego EssilorLuxottica. Alternatywą mogą być inne firmy o podobnej pozycji, zaakceptowane przez Fundację Giorgio Armani oraz wieloletniego partnera projektanta, Pantaleo Dell’Orco.

Fundacja, posiadająca 30 proc. praw głosu, i Dell’Orco, kontrolujący 40 proc., razem będą miały większość decyzyjną. Zadaniem fundacji będzie nie tylko nadzorowanie wypełnienia testamentu, lecz także dbanie o wierność zasadom założyciela.

"Fundacja (…) nigdy nie będzie posiadać mniej niż 30 proc. kapitału, działając jako stały gwarant przestrzegania zasad założycielskich" – poinformował komitet wykonawczy Armaniego, dodając, że fundacja zaproponuje nazwisko następcy Giorgio Armaniego na stanowisku dyrektora generalnego.

Sylwetka Giorgio Armaniego i jego marka

Giorgio Armani urodził się w 1934 roku w Piacenzy i w latach 70. wspólnie z partnerem Sergio Galeottim założył firmę, która zrewolucjonizowała świat mody. Minimalistyczne garnitury, stonowane palety kolorów i dbałość o elegancję stały się jego znakiem rozpoznawczym.

Przez pięć dekad projektant konsekwentnie bronił niezależności swojego imperium. Odmawiał sprzedaży, odrzucał pomysły wejścia na giełdę i pozostawał jedynym głównym udziałowcem firmy. Dzięki temu miał pełną kontrolę zarówno nad stroną kreatywną, jak i biznesową.

Jego marka, z przychodami rzędu 2,3 miliarda euro w 2024 roku, to moda, perfumy, akcesoria i współprace z branżą optyczną.

Armani pozostawił po sobie firmę stabilną, lecz stojącą przed wyzwaniem poprawy rentowności. Teraz, zgodnie z jego wolą, marka musi wejść w nową erę, w której światowi giganci luksusu rywalizować będą o jej przyszłość.

