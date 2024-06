Do Chin bez wizy. Rzeczniczka MSZ wyjaśnia

Ruch bezwizowy w Chinach dla obywateli Polski będzie obowiązywał od 1 lipca bieżącego roku do końca 2025 roku - podała rzeczniczka chińskiego MSZ Mao Ning. Bez wizy możliwy będzie wjazd i pobyt na terytorium Państwa Środka do 15 dni.

Do kiedy pojedziemy do Chin bez wizy?

- W okresie od 1 lipca 2024 roku do 31 grudnia 2025 roku posiadacze zwykłych paszportów wyżej wymienionych krajów, którzy przyjeżdżają do Chin w celach biznesowych, turystycznych, odwiedzają krewnych i przyjaciół oraz przejeżdżają przez terytorium Chin na okres nie dłuższy niż 15 dni, mogą wjechać do Chin bez wiz - wyjaśniła rzeczniczka, dodając, że nie nastąpiły zmiany w stosunku do innych typów wiz.