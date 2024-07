Decyzja giganta w sprawie kont Trumpa na Facebooku i Instagramie

Donald Trump ponownie ma pełny dostęp do swoich kont na Facebooku i Instagramie - ogłosiła spółka Meta. Decyzję koncernu skomentował sztab wyborczy Joe Bidena.

Decyzja zapadła na krótko przed 15 lipca, kiedy to ma się rozpocząć czterodniowa konwencja Partii Republikańskiej w Milwaukee, na której Trump zostanie formalnie ogłoszony jako kandydat w wyborach prezydenckich.

"Wszyscy kandydaci na prezydenta USA podlegają tym samym standardom społeczności, co wszyscy (inni) użytkownicy Facebooka i Instagrama, w tym zasadom mającym na celu zapobieganie mowie nienawiści i podżeganiu do przemocy" – poinformowała Meta w oświadczeniu na swojej stronie internetowej.

Zawieszenie kont Donalda Trumpa w social mediach

Po tym okresie Trump odzyskał do nich dostęp, ale nadal groziły mu surowe kary, np. ponowne zawieszenie kont, za ewentualne naruszenie tzw. standardów społeczności Facebooka lub Instagrama. W ciągu półtora roku nie stwierdzono takiego naruszenia. Od tego czasu były prezydent publikował na swoich oficjalnych profilach informacje o kampanii wyborczej oraz memy skierowane przeciwko Joe Bidenowi , kandydatowi Demokratów w listopadowych wyborach.

Sprzeciw sztabu wyborczego Bidena

Rzecznik kampanii wyborczej Bidena Charles Kretchmer Lutvak ocenił, że "przywrócenie (Trumpowi) dostępu (do kont w mediach społecznościowych) jest jak wręczenie kluczyków do samochodu komuś, o kim wiesz, że wjedzie twoim samochodem w tłum i spadnie z klifu".

Jak podaje "The Guardian", krytycy Trumpa i aktywiści na rzecz bezpieczeństwa w sieci obawiają się, że decyzja Mety doprowadzi do wzrostu dezinformacji i podżegania do przemocy na kontach lidera Republikanów.