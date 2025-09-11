Salling Group, właściciel sieci Netto, Bilka i Føtex, ogłosił plan przystosowania 50 sklepów w Danii do funkcjonowania w warunkach kryzysowych. Jak podkreśla minister do spraw zarządzania kryzysowego Torsten Schack Pedersen, działania te wynikają z obaw związanych z możliwym zagrożeniem wojennym.

Sklepy objęte programem zostaną wyposażone w agregaty prądotwórcze, które umożliwią im funkcjonowanie przez co najmniej dwa dni bez dostaw energii elektrycznej. Dzięki temu klienci będą mogli korzystać zarówno z płatności gotówkowych, jak i kartowych w trybie awaryjnym.

Duńska profilaktyka w cieniu wojny

W placówkach powstaną także specjalne magazyny z podstawowymi produktami, w tym wodą pitną i konserwami.

"Naszym celem jest, aby każdy mieszkaniec miał dostęp do jednego z takich sklepów w odległości nie większej niż 50 kilometrów" – podkreśliła spółka.

Sklepy mają być gotowe do 2028 roku.

Minister ds. zarządzania kryzysowego Torsten Schack Pedersen zapowiedział spotkanie z przedstawicielami branży handlowej, które odbędzie się na początku października. Podkreślił przy tym, że Dania stoi dziś wobec największych wyzwań w zakresie bezpieczeństwa od zakończenia II wojny światowej, a głównym powodem tej sytuacji jest trwająca wojna w Ukrainie.

Inicjatywa Salling Group stanowi część szerszych działań duńskiego rządu, który dąży do wypracowania mechanizmów zapewniających dostęp do żywności w razie kryzysu. Warto zaznaczyć, że plany dotyczą wyłącznie placówek w Danii – sklepy Netto działające w Polsce nie są objęte tym projektem.

Autorka/Autor:jjs

Źródło: PAP