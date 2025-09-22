Ważna decyzja chińskiego banku centralnego

Stopy procentowe w Chinach zostały utrzymane na dotychczasowym poziomie - poinformował Ludowy Bank Chin (PBoC) w komunikacie. Decyzja ta odzwierciedla ostrożne podejście chińskich władz do luzowania polityki pieniężnej.

"To czwarty miesiąc z rzędu, gdy władze decydują się na pozostawienie kluczowych stóp procentowych na tym samym poziomie, co było zgodne z oczekiwaniami analityków" - zauważył Reuters.

Stopy procentowe w Chinach

Chiński bank centralny utrzymał jednoroczną stopę kredytów bankowych dla firm na poziomie 3 proc., a pięcioletnią stopę dla kredytów hipotecznych na poziomie 3,5 proc. Decyzja była zgodna z wcześniejszymi przewidywaniami analityków.

Utrzymanie stóp procentowych bez zmian wynika z wyważonego podejścia władz do zarządzania gospodarką. Decyzja została podjęta w kontekście poprawiających się relacji handlowych między Chinami a USA, stabilnego eksportu oraz dynamicznego wzrostu na chińskiej giełdzie, gdzie główny indeks Shanghai Composite osiąga poziomy bliskie najwyższym od dekady.

Komentarze do decyzji chińskiego banku centralnego

"Długo oczekiwane bodźce mogą rozczarować, jeśli zawieszenie ceł zostanie utrzymane. W zakresie polityki pieniężnej spodziewamy się, że w czwartym kwartale PBoC obniży stopy procentowe o 10 punktów bazowych, a wskaźnik rezerwy obowiązkowej (RRR) o 50 punktów bazowych" - napisała w komentarzu brytyjska firma holdingowa Barclays.

"Kolejnym wydarzeniem, na które należy zwrócić uwagę w zakresie polityki krajowej, jest zbliżające się czwarte posiedzenie plenarne w październiku, podczas którego decydenci w Chinach przeanalizują propozycje piętnastego planu pięcioletniego. Jeśli chodzi o politykę Banku Ludowego Chin (PBoC), nadal widzimy potrzebę obniżenia stóp procentowych i RRR (odpowiednio o 10 pb i 50 pb) w czwartym kwartale" - wskazał francuski bank Societe Generale .

Wyzwania chińskiej gospodarki

Jednocześnie jednak gospodarka Chin zmaga się z pewnymi wyzwaniami. Najnowsze dane wskazują, że w sierpniu produkcja przemysłowa i sprzedaż detaliczna odnotowały najsłabszy wzrost od roku, co sygnalizuje spowolnienie w krajowej gospodarce. Na decyzje PBoC wpływa także łagodzenie polityki pieniężnej przez amerykański Fed, co stwarza dodatkową presję na globalnych rynkach.

Decyzja banku centralnego zbiega się z doniesieniami o postępach w negocjacjach między Chinami a USA. Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że wraz z prezydentem Chin Xi Jinpingiem osiągnęli porozumienie w sprawie TikToka. Obaj przywódcy zaplanowali spotkanie za sześć tygodni w Korei Południowej, gdzie omówią kwestie handlu, walki z nielegalnymi narkotykami oraz wojny Rosji na Ukrainie.

