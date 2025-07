Bat Indiany Jonesa sprzedany na aukcji

Sprzedany w czwartek rekwizyt należał wcześniej do aktora Harrisona Forda, grającego rolę Indiany Jonesa. Podczas brytyjskiej premiery trzeciej części cyklu Ford podarował go ówczesnemu następcy tronu, a obecnemu władcy Wielkiej Brytanii, Karolowi. On z kolei przekazał go swojej pierwszej żonie, Dianie, a księżna podarowała bat obecnemu właścicielowi. Jego tożsamość, podobnie jak obecnego nabywcy, nie została ujawniona.