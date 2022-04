Gigantyczna kradzież na rynku kryptowalut. USA wskazują na hakerów związanych z Koreą Północną

Stany Zjednoczone łączą hakerów z Korei Północnej z włamaniem do gry Axie Infinity i jedną z największych kradzieży na rynku kryptowalut. W ataku, do którego doszło w marcu tego roku, cyberprzestępcy pozyskali kryptowaluty warte około 620 milionów dolarów.

Ronin Network, należący do singapurskiego studia gier Sky Mavis, poinformował pod koniec marca br., że niezidentyfikowani hakerzy ukradli około 173 600 ETH (ethereum) i 25,5 mln tokenów USD Coin . To równowartość około 620 mln dolarów.

Ronin to cyfrowy portfel, który jest znany z popularnej gry online Axie Infinity. Ronin pozwala na przechowywanie tokenów i kryptowalut, które zbierają gracze m.in. za wykonywanie zadań.

Ataki hakerów z Korei Północnej

Według firmy Elliptic, zajmującej się analizą technologii blockchain, była to druga co do wielkości kradzież kryptowalut w historii.