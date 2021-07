Zmiany w zarządzie JSW. Spółka z nowymi wiceprezesami, ale wciąż bez prezesa

Zmiany w zarządzie JSW - nowi wiceprezesi

Ogłoszone 12 lipca postępowanie kwalifikacyjne dotyczyło stanowiska prezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej oraz jego czterech zastępców: ds. ekonomicznych, ds. handlu, ds. rozwoju oraz ds. technicznych i operacyjnych. O każde z tych stanowisk ubiegało się co najmniej pięciu kandydatów. Łącznie wpłynęło 29 zgłoszeń, z których jedno nie spełniło kryteriów formalnych.

W piątek w siedzibie JSW Rada przesłuchiwała kandydatów do zarządu. Jak podano w opublikowanym w nocy z piątku na sobotę komunikacie, zdecydowano o powołaniu trzech wiceprezesów spółki: Sebastiana Bartosa, który w zarządzie JSW będzie odpowiadał za handel, Roberta Ostrowskiego, który zajmie się sprawami ekonomicznymi, oraz Edwarda Paździorko, który obejmie stanowisko wiceprezesa ds. technicznych i operacyjnych.

Rada nadzorcza JSW nie wybrała prezesa

Rada nie wyłoniła na razie nowego prezesa JSW - jego obowiązki nadal będzie pełnić (do czasu powołania nowego prezesa, ale nie dalej niż do 15 sierpnia) oddelegowany członek Rady, dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach, prof. Stanisław Prusek. W piątek Rada ponowiła jego delegowanie do zarządu, powierzając mu także pełnienie funkcji wiceprezesa ds. technicznych i operacyjnych, zanim obejmie ją Edward Paździorko.