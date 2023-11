Zmiany w zakazie handlu. Solidarność komentuje

Sejm uchwalił w środę nowelizację ustawy zgodnie z którą, jeśli niedziela przypada 24 grudnia, to dwie kolejne niedziele poprzedzające Wigilię, będą handlowymi. Oznacza to, że w tym roku 10 i 17 grudnia sklepy będą otwarte. Projekt zmiany przepisów w tej sprawie przygotowali posłowie Polski 2050-TD.

Solidarność: zależało nam na skróconym wymiarze

Przypomniał, że podczas pierwszego posiedzenia sejmowej komisji gospodarki i rozwoju (27 listopada br.) NSZZ "Solidarność" proponował, aby handel 10 grudnia odbywał się nie do godz. 14.00, jak proponował w swoim projekcie rząd, ale do godz. 18.00.

Dodatkowe niedziele bez doprecyzowania godzin

Wiceszef sekcji handlowej "Solidarności", zapytany czy przed posiedzeniem komisji związkowcy otrzymali projekt Polski 2050-TD do konsultacji, powiedział, że został on do nich przesłany kilka dni wcześniej, ale na konsultację było za mało czasu.

- Zwykle w okresie przedświątecznym sieci wydłużają jeszcze czas pracy, co dla wielu pracowników oznacza, pracę do godz. 23.45 - wskazał w rozmowie z PAP.

Związkowiec powiedział też, że niepokoją go zapowiedzi dalszej liberalizacji ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni. - To oznacza, że porozumienie, które osiągnięto wiele lat temu, zostanie zniweczone, a pracownicy handlu będą musieli pracować niemal w każdą niedzielę, mimo wstępnych zapowiedzi, będą mieli dwa weekendy wolne - ocenił. - Uważam, że zachęcanie pracowników handlu do pracy w niedzielę za dodatkowe pieniądze to tylko polityczny miraż - dodał.