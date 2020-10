Prawie 10 milionów dolarów za zbiór dzieł Szekspira. Nowy rekord

Nabywca nieznany

Książka została wystawiona na aukcję przez Mills College, prywatną uczelnię z Oakland w Kalifornii. Przed licytacją szacowano, że osiągnie cenę od 4 do 6 mln dolarów. Tożsamość nabywcy nie została ujawniona. Dom aukcyjny poinformował, że najwyższa do środy cena, jaką zapłacono za "Pierwsze Folio", to prawie 6,2 mln dolarów. Za tyle książka została sprzedana w 2001 roku. Zbiór, którego pełny tytuł to "Komedie, kroniki i tragedie pana Williama Szekspira", został opracowany przez przyjaciół angielskiego twórcy siedem lat po jego śmierci.