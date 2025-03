Zasiłek pogrzebowy. Zapowiedź branży

Rząd planuje podwyżkę zasiłku pogrzebowego. Polska Izba Branży Pogrzebowej ocenia to pozytywnie i deklaruje, że będzie dążyła do utrzymania kosztów pochówku na obecnym poziomie.

Rząd we wtorek przyjął projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Zakłada on wzrost zasiłku pogrzebowego z 4 tys. do 7 tys. zł.