Ryzyko "umocnienia się trendu zamykania lokalnych sklepów". Apel branży

Zmiany w zakazie handlu w niedziele będą skutkować umocnieniem się trendu zamykania lokalnych sklepów. Apelujemy o utrzymanie obecnych regulacji - mówi prezes Polskiej Izby Handlu Maciej Ptaszyński. To kolejny głos krytykujący projekt, który trafił do Sejmu.

Dyskonty zagrożeniem dla małych i średnich firm

- Po wejściu w życie ograniczeń handlu w niedziele wydały one setki milionów złotych na kampanie marketingowe, które zachęciły konsumentów do przeniesienia zakupów na piątki i soboty. Istniejący katalog wyłączeń, przede wszystkim zaś to pozwalające właścicielom małym sklepów stanąć za ladą w niedzielę, to sposób, aby mniejsi przedsiębiorcy mogli nawiązać walkę konkurencyjną z dużymi podmiotami – zaznaczył Ptaszyński.