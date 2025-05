Zadłużenie w górę. Trudna sytuacja polskiego przemysłu

Zadłużenie branży przemysłowej sięgnęło już 1,27 miliarda złotych, co oznacza wzrost o 164 miliony złotych w ciągu roku - wynika z najnowszych danych Krajowego Rejestru Długów. Na pogorszenie wyników wpłynęła między innymi wojna gospodarcza Donalda Trumpa, która "wywołała dużą niepewność w Unii Europejskiej".

Zgodnie z przekazanymi przez KRD danymi rok temu długi sektora przemysłowego wynosiły 1,11 mld zł - obecnie wynoszą 1,27 mld zł. Wzrosła również liczba dłużników z 22,5 tys. do 23,8 tys. O 4,4 tys. zł wzrosło z kolei średnie zadłużenie - dziś na jedną firmę przypada 53,6 tys. zł zaległości.

Autorzy publikacji zwrócili uwagę, że w polskim sektorze przemysłowym niepokój wprowadziła decyzja Donalda Trumpa, "który wypowiedział wojnę gospodarczą niemal całemu światu". "Wywołało to dużą niepewność w Unii Europejskiej, a zwłaszcza w Niemczech. Rodzimy eksport do Niemiec w 2024 r. zmniejszył się o 3,9 proc. do 94,8 mld euro, a zdaniem ekonomistów to dopiero początek spadków" - czytamy.

"Rynkowe zawirowania" uderzają w przemysł

Z danych KRD wynika, że "rynkowe zawirowania" najmocniej odczuwają firmy wytwarzające elementy metalowe, których głównym odbiorcą jest budownictwo. Są one zadłużone na 224 mln zł, co stanowi niemal 1/5 wszystkich zaległości przemysłu. Następni są producenci artykułów spożywczych, którzy mają do oddania kontrahentom 159,6 mln zł.

Z kolei przedsiębiorstwa specjalizujące się w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń powinny uregulować 115,9 mln zł. Firmy wytwarzające wyroby z drewna muszą z kolei rozliczyć się 95,6 mln zł długów.

Przemysł ma swoich dłużników

Na pieniądze od przedsiębiorstw przemysłowych czekają przede wszystkim instytucje finansowe - banki, firmy leasingowe, ubezpieczeniowe i zarządzające wierzytelnościami, które powinny otrzymać od nich 777,7 mln zł. Po zapłatę czekają też dostawcy energii (112,5 mln zł), a także przedsiębiorstwa handlowe, u których firmy przemysłowe są zadłużone na 109 mln zł.

Sektor przemysłowy też ma swoich dłużników - klienci są mu winni łącznie 320 mln zł; to 1/4 tego, co sam ma do spłaty. Największa pozycja na tej liście to długi wzajemne, czyli zaległości wobec innych firm przemysłowych wynoszące 102,2 mln zł. Kolejne są przedsiębiorstwa budowlane z sumą 88,2 mln zł oraz handlowe z kwotą 57,5 mln zł. Firmy wytwórcze powinny także otrzymać 18,6 mln zł od podmiotów z sektora rolnego.

Autorka/Autor:BC

Źródło: PAP