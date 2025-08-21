Wyższy podatek dla banków. Szykuje się spora podwyżka

Ministerstwo Finansów zamierza zwiększyć stawkę podatku dochodowego od banków - wynika z zapowiedzi wiceministra finansów Jarosława Nenemana. W 2026 roku wyniesie ona 30 procent. Obecnie to 19 procent.

- By sfinansować rosnące wydatki obronne, Ministerstwo Finansów planuje podwyżkę stawki podatku dochodowego od banków - powiedział PAP wiceminister finansów Jarosław Neneman. - Stawka wzrośnie z 19 procent do 30 procent w roku 2026, w roku 2027 będzie to 26 procent, a w kolejnych latach będzie to 23 procent - dodał.

Wyjaśnił, że jednocześnie zostanie obniżona stawka podatku bankowego. Obecnie wynosi 0,0366 proc. podstawy opodatkowania miesięcznie.

Zmiana podatku CIT dla banków

"Łącznie w okresie 10 lat proponowane rozwiązania mają przynieść budżetowi ponad 20 mld zł, co będzie stanowiło istotny udział sektora bankowego w finansowaniu wydatków budżetu państwa, w szczególności zwiększonych potrzeb w odniesieniu do wydatków na bezpieczeństwo i ochronę zdrowia" - napisano w komunikacie Ministerstwa Finansów.

Ministerstwo Finansów zakłada, że docelowa (od 2028 r.) stawka podatku CIT dla banków wynosić będzie 23 proc. zamiast obecnych 19 proc.. Natomiast w latach 2026-2027 stawka tego podatku wynosiłaby odpowiednio: 30 proc. i 26 proc.

Zmiana w podatkach

Resort finansów proponuje także stopniową obniżkę stawki podatku od niektórych instytucji finansowych (tzw. podatku bankowego) o 10 proc. w roku 2027 i o 20 proc. (względem bieżącego roku) począwszy od roku 2028, celem pobudzenia akcji kredytowej.

- Stawka dla sektora bankowego zostanie obniżona o 10 procent w roku 2027 oraz o 20 procent, ale względem obecnego stanu, w roku 2028 i tak pozostanie. Potem ewentualnie można pomyśleć o pracach nad modyfikacją podatku bankowego – powiedział wiceminister Neneman.

W tym roku z podatku bankowego, czyli podatku od niektórych instytucji finansowych, budżet ma uzyskać ponad 6,9 mld zł. Od stycznia do lipca tego roku wpływy z tego źródła wyniosły niespełna 4,1 mld zł.

Przewidywany termin wejścia zmian w życie to 1 stycznia 2026 r.

Autorka/Autor:BC/ams

Źródło: PAP