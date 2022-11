"Od dłuższego czasu banki są chłopcami do bicia"

Jest to chwilowy moment pogorszenia sytuacji, ale bankowość jest bezpieczna i stabilna - ocenił uważa profesor Krzysztof Opolski z Uniwersytetu Warszawskiego, komentując wyniki banków w trzecim kwartale 2022 roku. Jego zdaniem nawet przy dużym obłożeniu kredytami we frankach szwajcarskich i koniecznością rozliczenia się z klientami, sektor sobie radzi.

"Spośród 9 największych giełdowych banków w trzecim kwartale aż 7 zanotowało stratę netto" - zwrócili uwagę analitycy Biura Maklerskiego Pekao. Jak dodali, w większości banków strata była efektem wakacji kredytowych , chociaż w mBanku wynikała również z bardzo wysokich rezerw na kredyty hipoteczne we frankach.

Czy mamy powody do obaw, jeśli chodzi o sytuację sektora bankowego? - Moim zdaniem nie - ocenił prof. dr hab. Krzysztof Opolski z Uniwersytetu Warszawskiego w rozmowie z TVN24 Biznes.

- Jest to chwilowy moment pogorszenia sytuacji, ale bankowość jest bezpieczna i stabilna. Jeżeli patrzymy krótkoterminowo, to aktualny obraz nie jest interesujący, choć ujemne wyniki banków mogą sugerować, że sytuacja jest niebezpieczna - dodał. Jego zdaniem system bankowy "nawet przy dużym obłożeniu kredytami we frankach szwajcarskich i koniecznością rozliczenia się z klientami, sobie radzi".