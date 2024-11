W tym roku - jak podało Stowarzyszenie "Polski Recykling" - po Wszystkich Świętych polskie cmentarze wygenerują do 120 tys. ton odpadów. Wypalone i potłuczone lampiony po zniczach, doniczki i resztki - często sztucznych - kwiatów zazwyczaj trafianą do wspólnego kontenera, ponieważ segregacja na polskich nekropoliach jest rzadkością - wskazali. Dodali, że nie jest ona przewidziana w umowach, jakie zarządcy cmentarzy zawierają z firmami odbierającymi śmieci. Eksperci wyliczyli, że z każdego grobu pozostaje od 3 do 9 kg odpadów, które po segregacji mogłyby zostać ponownie zagospodarowane do produkcji lub wykorzystane jako wysokokaloryczne paliwo alternatywne. "Ograniczenie każdego kilograma odpadów jest na wagę złota, ponieważ niezagospodarowany surowiec trafia na wysypiska szpecąc i zatruwając środowisko przez długie lata" - czytamy w publikacji.