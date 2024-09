Stracili dom i źródło zarobku. "Brat się rozpłakał, kiedy mnie usłyszał"

Straż kazała uciekać

Już w sobotę wieczorem Tomasz Nowicki, burmistrz miasta, wzywał mieszkańców do ewakuacji. "Nie ma już na co czekać, rzeka Biała Lądecka wystąpiła z koryta i zalewa nasze ulice, drogi jak w 1997 roku. Z każdą godziną może być tylko gorzej, dlatego warto skorzystać z pomocy strażaków i ewakuować się" - informował.

Dramat w Lądku-Zdroju rozegrał się w niedzielę . Po tym, jak nie wytrzymały wały przy tamie w Stroniu Śląskim, przez miasto przeszła powodziowa fala. Niosła ze sobą samochody, drzewa, kubły, odpady i mnóstwo błota. Dotarła też do Willi. - Wszyscy byli zaskoczeni tym, co się stało - opowiada pani Anna, siostra jednego z właścicieli pensjonatu.

Wszystko odpłynęło

Udało się uratować konie

Jak dodaje, najważniejsze, że wszyscy przeżyli. I że udało się uratować konie. Willa słynie ze swoich zwierząt. Tyle że dopiero co było gorąco, a nagle zrobiło się zimno i mokro - Konie dostały hipotermii. Bratu udało się je rozmasować na tyle, że wstały, i doprowadzić je do zaprzyjaźnionego miejsca położonego wyżej. U góry zziębnięte koniki przykryto derkami.

- To miejsce teraz nie zarabia na siebie. Nawet, jeśli to odbudują, wyremontują, to będzie to długo trwało. Kolejne miesiące będą bardzo ciężkie - stwierdza pani Anna.