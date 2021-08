Kolejny dzień, kolejny rekord. Historyczny wynik polskiej giełdy

Na zamknięciu WIG wzrósł o 0,13 proc. poprawiając rekord notowań do 68.256,77 pkt. WIG20 jako jedyny poszedł w dół, stracił 0,06 proc. do 2.270,67 pkt. Indeks średnich spółek wzrósł o 0,62 proc. do 5.002,34 pkt., a od wyznaczenia nowego 3-letniego rekordu w cenach zamknięcia dzieli go 1 punkt. sWIG80 zyskał 0,28 proc. do 20.877,28 pkt.