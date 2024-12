"W koszu na śmieci ląduje około 4-5 tysięcy złotych"

- Tak więc tutaj można powiedzieć, że to właśnie my - konsumenci - wyrzucamy najwięcej. Jakbyśmy to przeliczyli znowu na pieniądze, to w skali roku w koszu na śmieci ląduje około 4-5 tysięcy złotych - zauważył.