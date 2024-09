Mieli naliczać dodatkowe usługi bez zgody klientów. Teraz wypłacą rekompensaty

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zajął się dwoma firmami, oferującymi usługi telekomunikacyjne. Regulator wydał decyzję zobowiązującą UPC do zwrotu opłat za niezamówione usługi, z kolei spółce Canal+ Polska postawił zarzuty dotyczące włączania konsumentom usług dodatkowych bez wyraźnej zgody. Poprosiliśmy firmy o przesłanie ich stanowisk, do momentu publikacji nie uzyskaliśmy jednak odpowiedzi.

Dodatkowe usługi bez wyraźnej zgody

"Aktywowanie jakichkolwiek świadczeń, odpłatne dodanie ich do wcześniej zawartej umowy, musi się odbyć za wyraźną i świadomą zgodą konsumentów. Tymczasem, UPC Polska w ramach programu 'Więcej korzyści dla Ciebie' uruchamiała swoim klientom dodatkowe kanały telewizyjne i zwiększała prędkość internetu, bez pytania ich o zgodę na takie działania. Wyższy abonament za nowe usługi (o 4 lub 8 zł w zależności od pakietu) naliczała automatycznie, pozostawiając jedynie możliwość rezygnacji z jednostronnie wprowadzonych zmian do umów na czas nieokreślony" - napisano w komunikacie.

UOKiK poinformował, że UPC Polska, obecnie P4, nie będzie już pobierał abonamentu w podwyższonej wysokości wynikającej z zakwestionowanych zmian. Klienci będą mogli kontynuować umowę z wyższą wysokością abonamentu za dodatkową liczbę kanałów lub zwiększoną prędkością internetu, ale tylko wtedy, gdy wyrażą na to swobodną zgodę. Ponadto operator zwróci wszystkim konsumentom pieniądze za czas, w którym płacili podwyższony abonament w ramach programu "Więcej korzyści dla Ciebie" (do 9 miesięcy rozliczeniowych, maks. 72 zł). W ramach rekompensaty przedsiębiorca zaoferuje również preferencyjne warunki na internet mobilny.

Zarzuty wobec Canal+

"Klienci spółki, przy zawieraniu umowy na dostęp do internetu mobilnego lub telefonii komórkowej, nie byli pytani czy chcą aktywować dodatkowe usługi ani nie wyrażali takiej zgody. Byli jedynie informowani, że antywirus o nazwie 'Bezpieczny Internet' lub usługa 'Music Premium', zapewniająca dostęp do serwisu Tidal, zostaną włączone, a także że będą mogli z jednej lub obu opcji zrezygnować po zawarciu umowy. Usługi 'Bezpieczny Internet' i 'Music Premium' po okresie darmowym były płatne i to konsumenci musieli pamiętać o ich wyłączeniu. W przeciwnym razie, do ich abonamentu doliczana była kwota 3 zł lub 9 zł za antywirus i 19,99 zł za korzystanie z serwisu muzycznego" - napisano.