Wojna o abonament. Likwidator TVP wysłał przedsądowe wezwanie do zapłaty

Likwidator TVP S.A. Daniel Gorgosz po raz kolejny wezwał przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego do przekazania spółce wpływów z opłat abonamentowych. Gorgosz wystosował też przedsądowe wezwanie do zapłaty. Chodzi o kwotę blisko 38,8 miliona złotych.

Spółka TVP przekazała, że w poniedziałek Daniel Gorgosz, likwidator Telewizji Polskiej S.A. w likwidacji wezwał Macieja Świrskiego, przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji do zapłaty w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania kwoty w wysokości 38 760 000 zł, tytułem wpływów z opłat abonamentowych. Do komunikatu dołączono przedsądowe wezwanie do zapłaty w tej sprawie.