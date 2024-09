"Fundacja TVN dla szpitala w Nysie"

- To jest coś niesamowitego. Dzwonią, odzywają się do nas różnego rodzaju firmy. My dziękujemy naszym widzom za to, że wspierają swoim sercem naszą akcję. Wczoraj mieliśmy 14-minutowy blok reklamowy, z którego dochód w całości jest przekazany na naszą akcję - podkreśliła Lewandowska.

- Wiem od naszych kolegów z firmy, że po prostu musieli te pulę w pewnym momencie zamknąć, żeby to wszystko przygotować. 14 minut to jest coś, o czym ja jeszcze takiego bloku reklamowego w swoim życiu nie widziałam. Firm było więcej i one też odzywają się do nas bezpośrednio do fundacji. Są firmy prywatne, które przekazały nam środki bezpośrednio darowizną na fundację, na nasz cel. I zapraszamy inne firmy prywatne do tego, żeby się do nas zgłaszały - dodała.