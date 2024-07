Pies nie poleci. Ważne zmiany dla podróżujących samolotem

Zaostrzone przepisy wymagają, aby wszystkie psy przywożone do Stanów Zjednoczonych po 1 sierpnia miały co najmniej 6 miesięcy, były na tyle dojrzałe, aby w razie potrzeby mogły zostać zaszczepione oraz miały wszczepiony pod skórę mikrochip z kodem umożliwiającym weryfikację szczepienia przeciwko wściekliźnie. Ponadto, potrzebny będzie specjalny formularz (CDC Dog Import Form).

"Jeśli nie będziesz przestrzegać zasad CDC, twój pies nie zostanie wpuszczony na teren Stanów Zjednoczonych. W przypadku odmowy wjazdu pies zostanie odesłany do ostatniego kraju wyjazdu na twój koszt. Kraj wyjazdu to miejsce, w którym rozpoczęła się ostatnia podróż, a nie miejsce urodzenia psa lub miejsce jego zamieszkania" - czytamy na stornie CDC.

Linie lotnicze wprowadzają ograniczenia

Nowe przepisy zmusiły przewoźników lotniczych do ograniczenia transportu psów w kabinie i w luku bagażowym do Stanów Zjednoczonych. Na taki krok zdecydowały się między innymi Lufthansa, Finnair czy PLL LOT .

"Uprzejmie informujemy, że z uwagi na konieczność dostosowania procedur do regulacji Centers for Disease Control and Prevention (CDC), wprowadzających dodatkowe wymagania związane z przewozem psów do Stanów Zjednoczonych, Polskie Linie Lotnicze LOT tymczasowo zawieszają możliwość transportu psów na pokładzie i/lub w luku bagażowym na rejsach do Stanów Zjednoczonych od 1 sierpnia 2024 roku" - poinformowało biznesową redakcję tvn24.pl biuro prasowe LOT.