To jest "dużym wyzwaniem przed polskim systemem kształcenia"

- To jest jedyne takie wydarzenie w Polsce na tak dużą skalę, gdzie głos młodzieży może zostać wysłuchany. Ich potrzeby, ich obawy, ale także ich plany na przyszłość. O tym jest właśnie Our Future Forum - powiedział w rozmowie z TVN24 BiS Kamil Tomkowicz z Our Future Foundation.

Jak wyjaśnił, "Our Future Forum jest o przyszłości młodych ludzi".

Jego zdaniem "sytuacja geopolityczna jest w pewien sposób stresująca", ale z drugiej strony młodzi ludzie czują "pewnego rodzaju odpowiedzialność za to, żeby przyczynić się też do dalszego rozwijania naszego kraju, tak żeby też to bezpieczeństwo nasze zachować".

"Świat jest trochę jak taki uciekający zając"

- Czujemy się związani z Polską, z naszymi bliskimi, z naszymi rodzinami i też chcemy jakoś wspierać nasz kraj w tym, żeby był w stanie dalej się rozwijać, wszelkie jakieś geopolityczne niedogodności odpierać i myślę, że takie jest dzisiaj nasze nastawienie - stwierdził Tomkowicz.

Na pytanie, jak porównałby systemy kształcenia za granicą a w Polsce i jakie wyzwania stoją przed polskim systemem kształcenia, gość TVN24 BiS odpowiedział: - Na pewno dużym wyzwaniem przed polskim systemem kształcenia jest dostosowanie go do szybko zmieniającego się świata. Lubię taką metaforę, że świat jest trochę jak taki uciekający zając i system edukacji powinien za nim gonić. Prawdopodobnie nigdy go nie dogoni, ale celem powinno być to, żeby starać się jak najszybciej nadrabiać.

Według niego studia "w Austrii są bardziej nastawione na praktykę". - Mamy znacznie mniej wykładów, częściej pracujemy w grupie, dyskutujemy. Często też proszą nas o to, żebyśmy zreflektowali się nad tym, czego się dowiedzieliśmy i odnieśli to do własnych doświadczeń, więc myślę, że to jest też taka przyszłość edukacji, czyli edukacja interaktywna nastawiona na współpracę w grupie i na taką właśnie też autorefleksję - podkreślił.

Dodał, że "sztuczna inteligencja dla nas to jest ogromna szansa, dlatego że osoby, które potrafią z niej korzystać i wykorzystywać ją do swojej pracy, są dużo bardziej efektywne".

- Dzisiaj w znacznie mniejszych zespołach można robić rzeczy, do których kiedyś były potrzebne dziesiątki czy setki osób, właśnie dzięki temu, że możemy wykorzystywać sztuczną inteligencję. My to postrzegamy raczej w kategorii szans. Wiadomo, są pewne zagrożenia, ale dzięki temu, że możemy pracować szybciej, bardziej optymalnie, to też będziemy mieli więcej czasu dla siebie na czas wolny - podkreślił.

Według Tomkowicza polski biznes "za mało" stara się o absolwentów polskich i zagranicznych uczelni.

- To są pojedyncze przypadki. Mogę porównać, jak to wygląda na Zachodzie. Tam już tak naprawdę od etapu, kiedy jesteśmy w liceum, firmy o nas zabiegają, bo fundują stypendia. Fundują stypendia na pokrycie czesnego, na dofinansowanie do studiów i już wtedy związują się z takim właśnie wybitnym, wschodzącym talentem i później ten talent u nich odpracowuje właśnie. Jeden staż, drugi staż zostaje na stałe - stwierdził.

- W Polsce to są dopiero pojedyncze przykłady, przypadki, więc my też to się staramy promować i do tego zachęcać, że biznes i nauka muszą ze sobą rozmawiać, bo to będzie miało korzyści dla wszystkich stron - dodał.

Co to jest OFF?

Jak możemy przeczytać na stronie fundacji na Our Future Forum, "raz do roku w trakcie wydarzenia zaproszeni przez OFF eksperci rozmawiają o wszystkim tym, co dotyczy młodego pokolenia". "Wspólnie zastanawiamy się, jak przyciągać do Polski młode talenty, efektywnie wyrównywać szanse w edukacji, planować karierę w XXI wieku czy dostosowywać edukację do szybkiego rozwoju technologii" - wyjaśniono.

"Our Future Foundation (OFF) została powołana z misją przyczyniania się do długofalowego rozwoju Polski poprzez budowanie kapitału ludzkiego w kraju i za granicą" - napisano na stronie fundacji.

Jednym z partnerów medialnych Our Future Foundation jest TVN Warner Bros. Discovery.

Autorka/Autor:red