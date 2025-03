Taki będzie tydzień w gospodarce

Posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej

"W naszej ocenie stopy procentowe pozostaną bez zmian, a projekcja NBP zaprezentuje scenariusz spójny z tym przedstawianym na ostatnich konferencjach przez prezesa Glapińskiego – z inflacją CPI rosnącą do ok. 5 proc. pod koniec br. i inflacją bazową stabilizującą się blisko 4 proc., co nie da podstawy do rozważania szybkich obniżek stóp procentowych" - oceniają ekonomiści Santander BP.