Zwrot w sprawie prac nad sztuczną inteligencją. Rząd powoła nowy instytut

Nowy instytut zajmie się sztuczną inteligencją

Minister nauki Dariusz Wieczorek dodał, że do końca tego roku zobowiązał się przygotować wszystkie rozwiązania formalno-prawne, to jest kwestię udziałów, kapitału, organów spółki.

- Jest prośba do pana Sankowskiego, żeby stał się liderem tego pomysłu, bo musi być jedna instytucja, która będzie w tym obszarze (sztucznej inteligencji - red.) koordynowała te wszystkie działania – i w taki sposób to uzgodniliśmy - powiedział minister nauki Dariusz Wieczorek. - Chętnie podejmę się tego projektu tworzenia instytutu badawczego IDEAS. Cieszę się, że się spotykamy i będziemy mieli szansę kontynuować ten wyjątkowy projekt - powiedział prof. Sankowski.

Wicepremier Krzysztof Gawkowski zapowiedział natomiast, że ministerstwo cyfryzacji włączy się w finansowanie nowego instytutu. - Finansowanie instytutu będzie zapewnione dlatego, że minister nauki jasno deklaruje, że te pieniądze będą. Po drugie w projekt finasowania włączy się Ministerstwo Cyfryzacji, które ma za zadanie również opiekować się, dawać kierunek i wytyczać pewne strategie dotyczące sztucznej inteligencji. Rozpoczęliśmy rozmowy z Ministerstwem Obrony Narodowej, bo uważamy, że komponent obronny również korzysta ze sztucznej inteligencji i powinien być w tym procesie. Są wstępne deklaracje i zgody, co do tego procesu – zapewnił Gawkowski.

Zamieszanie wokół IDEAS NCBR

- Jestem ostatnią osobą, a ministerstwo jest ostatnią instytucją w Polsce, która przeszkadzałaby w rozwoju sztucznej inteligencji. Wiemy, że to jest przyszłość, to jest poza dyskusją - powiedział w programie "Fakty po Faktach" na antenie TVN24 minister nauki i szkolnictwa wyższego Dariusz Wieczorek, odnosząc się do zamieszania w IDEAS NCBR. - Tych ośrodków zajmujących się SI w Polsce mamy ponad 30, to są instytuty, uczelnie wyższe, trzeba to skoordynować. Tutaj jest faktycznie miejsce dla tych wybitnych fachowców - przekonywał minister.