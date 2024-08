Branża ostrzega. "Klienci będą zirytowani"

Wdrożenie systemu kaucyjnego w proponowanym obecnie kształcie doprowadzi do chaosu i dezorientacji konsumentów - ostrzega Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. W opublikowanym stanowisku zaapelowano o przesunięcie wprowadzenia systemu na 1 stycznia 2026 roku.

"Zagrożenia związane z wprowadzaniem systemu kaucyjnego z dniem 1 stycznia 2025 to niemożność przygotowania wielu kluczowych kwestii, co oznacza ryzyko chaosu i dezorientacji wśród klientów. Ponadto sklepom grożą wysokie kary sięgające do 500 tys. zł. Obecny kształt regulacji przewiduje niesprawiedliwie i nieproporcjonalne wymagania i kary" - przekazała POHiD.