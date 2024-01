Kanały nowej generacji (FAST) dostępne przez internet rewolucjonizują branżę streamingową na całym świecie. Teraz pora na Polskę! 18 stycznia portfolio TVN Warner Bros. Discovery powiększy się aż o 15 kanałów nowej generacji od TVN, dostępnych za pośrednictwem platformy Player. To także dzień, w którym Player - najpopularniejszy i największy lokalny serwis na polskim rynku urośnie w siłę - zostanie rozbudowany o strefę bez opłat - podano w informacji prasowej.

"18 stycznia w internecie pojawi się nowa przestrzeń dla wielbicieli programów i produkcji TVN – tego dnia na lokalnym rynku zadebiutuje aż 15 kanałów nowej generacji opartych o najlepsze programy i seriale TVN, dostępnych online za pośrednictwem platformy Player. Tego samego dnia Player powiększy się też o nową strefę z biblioteką treści dostępnych bez opłat" - napisano w informacji prasowej TVN Warner Bros. Discovery.

Streamingowa rewolucja Warner Bros. Discovery

Dodano, że każdy z 15 zupełnie nowych kanałów FAST dostępnych jedynie w internecie oferuje dostęp do najpopularniejszych jakościowych programów z biblioteki TVN "tu i teraz" - tzn. na każdym urządzeniu podłączonym do sieci.

"Treści dostępne na każdym z kanałów zostały starannie wyselekcjonowane, aby dostarczyć widzom najlepsze wrażenia z oglądania i zmniejszyć do minimum czas, który przeznaczają na odnalezienie programów na wybrany temat, zgodny z ich preferencjami. Kanały nowej generacji (FAST) stanowią odpowiedź na to wyzwanie – to połączenie najlepszych programów i osobowości znanych z tradycyjnej telewizji ze światem streamingu, oferującym swobodę wyboru urządzenia i możliwość oglądania wielu odcinków tego samego programu lub serialu z rzędu (binge watching). W praktyce oznacza to, że widzowie mają możliwość spędzenia kilku godzin w towarzystwie Magdy Gessler, Kuby Wojewódzkiego i gości jego talk show czy poszukujących miłości bohaterów programu 'Hotel Paradise'. Oferta ta dostosowana jest do potrzeb i wymagań współczesnego konsumenta treści" - wyjaśniono.

Poinformowano także, iż 15 nowych kanałów będzie dostarczanych w ramach usługi FAST (Free Ad Supported Television), która zadebiutowała na światowym rynku streamingowym w ostatnich latach.

"Pod tą nazwą kryją się właśnie kanały nowej generacji, nadawane przez internet – z ramówką złożoną z popularnych treści. Usługa ta już zrewolucjonizowała przemysł rozrywkowy w USA. Kanały nowej generacji online okazały się idealnym rozwiązaniem dla widzów szukających swoich ulubionych programów czy seriali w każdej chwili i w nieograniczony sposób. Teraz takie miejsce z najlepszym contentem pojawi się w Playerze, a ulubione treści widzów TVN Warner Bros. Discovery, znane przede wszystkim ze stacji TVN i innych kanałów otwartych nadawcy (TTV, TVN7, Metro) będą dostarczane także za pośrednictwem kanałów nowej generacji" - podano w informacji prasowej.

- Zawsze szukamy nowych rozwiązań, które pomogą naszym widzom łatwiej znaleźć swoje ulubione programy. Wiemy, jak wiele czasu może zająć poszukiwanie interesujących treści w różnych serwisach streamingowych. Dlatego właśnie uruchamiamy kanały FAST. To dogodne rozwiązanie, które umożliwia korzystanie z biblioteki uwielbianych programów TVN w nowoczesny sposób. Sukces kanałów FAST na światowych rynkach potwierdza, że połączenie zalet telewizji liniowej i streamingu zdobywa coraz większą popularność. Cieszę się, że możemy dziś zaprezentować polskim odbiorcom aż 15 zupełnie nowych kanałów, bo skala tego projektu jest wyjątkowa zarówno z perspektywy naszego kraju, jak i rynków międzynarodowych. Inwestycja w kanały FAST to krok w kierunku przyszłości telewizji - stwierdziła cytowana w komunikacie prasowym Kasia Kieli, President and Managing Director Warner Bros. Discovery w Polsce i CEO TVN.

"Kanały nowej generacji (FAST) to bogactwo treści bez opłat ze strony widzów, które mogą być udostępniane i rozwijane dzięki reklamom podmienianym w technologii DAI (Dynamic Ad Insertion). Tym samym stają się kolejnym ważnym elementem biznesowym i okazją do pozyskania nowych klientów" - wskazano.

- W erze cyfryzacji, kiedy konsument jest coraz bardziej związany z technologią, innowacje takie jak kanały FAST, są kluczem do rozwoju rynku. Kanały FAST to nowoczesne rozwiązanie, które dostarcza reklamodawcom nie tylko zaawansowane narzędzia do precyzyjnego targetowania swoich przekazów w technologii DAI, ale także gwarantuje wysoką jakość komunikacji. To innowacyjne podejście do reklamy telewizyjnej w środowisku online, które pozwala na skuteczniejsze docieranie do odbiorców i zwiększa efektywność działań reklamowych - podkreśliła Dorota Żurkowska, Group Senior Vice President – Revenue w Warner Bros. Discovery w Polsce.

15 nowych kanałów TVN zadebiutuje już 18 stycznia w Playerze jako stała oferta serwisu, który nieustannie zmienia się, odpowiadając na potrzeby rynku.

- Pojęcie telewizji nieustannie zmienia się, bo zmieniamy się my – widzowie. Wszyscy żyjemy coraz szybciej i nie zawsze jesteśmy w stanie dostosować swój plan dnia do ramówki telewizyjnej. Teraz w strefie Playera bez opłat czeka na nas kolejna korzyść i nowość na polskim rynku – poza aż 15 kanałami nowej generacji, już 18 stycznia Player poszerzy się o strefę bezpłatną z wybranym kontentem dostępnym także w modelu catch-up. Przed nami największe medialne wydarzenie 2024 roku w Polsce – wejście platformy MAX, które wymagało przejrzenia i konsolidacji digitalowego portfolio TVN WBD. W związku z tym zdecydowaliśmy się jeszcze bardziej zbudować i ugruntować pozycję Playera, włączając ogromny potencjał treści VOD.pl do nowej bezpłatnej strefy Playera. Dostęp do naszych programów będzie dzięki temu łatwiejszy i bardziej intuicyjny - zaznaczył Maciej Gozdowski, Group Vice President – Streaming w Warner Bros. Discovery w Polsce.

"Bezpłatna strefa Playera wystartuje w serwisie już 18 stycznia. Funkcjonalności i treści VOD.pl zostaną przeniesione do Playera w poszerzonej odsłonie. Ofertę nowej – bezpłatnej – strefy Playera będą stanowić najlepsze programy od TVN WBD, ale również premierowe produkcje, a także wielkie hity (np. seriale 'Upadek' i 'Peaky Blinders') oraz wyjątkowe wydarzenia tworzące ekskluzywną bibliotekę serwisu dla wszystkich. Wszyscy użytkownicy VOD.pl będą przekierowywani do nowej strefy Playera, do której będą mogli z łatwością zalogować się używając konta TVN (czyli dotychczasowego loginu i hasła do logowania w serwisie VOD.pl)" - napisano w informacji prasowej.

Autor:red.

Źródło: tvn24.pl