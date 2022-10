"Moja karta wejściowa działa tylko na korytarz RPP"

Członkowie Rady Polityki Pieniężnej mają utrudnione możliwości działania, a spotkania członków Rady z analitykami Narodowego Banku Polskiego są możliwe tylko za zgodą dyrektor gabinetu prezesa NBP - powiedział członek RPP Przemysław Litwiniuk. Dodał, że bezskutecznie zabiega od dłuższego czasu, żeby powrócić do co najmniej dwudniowych posiedzeń RPP.

Zapytany o to, czy czuje, że prezes NBP ogranicza możliwość wykonywania mandatu członka RPP, Litwiniuk powiedział: - Nie wiem, czy jest to konkretnie działania pana prezesa, czy skutek atmosfery jaką interpretują dyrektorzy poszczególnych departamentów. Jest to atmosfera, która nie sprzyja włączeniu wszystkich członków Rady w proces analityczny i decyzyjny.

Powrót do dwudniowych posiedzeń

Litwiniuk powiedział, że od dłuższego czasu część RPP bezskutecznie zabiega u prezesa NBP Adma Glapińskiego, żeby powrócić do co najmniej dwudniowego trybu obrad RPP.

- Taka formuła poszerza możliwości, po pierwsze omówienia materiałów, po drugie, zmodyfikowania ich treści. Jak wiadomo, dokumenty RPP cechują się swoistym wordingiem, wyrażeniami, które nie są bez znaczenia dla ich interpretacji przez rynki finansowe. (...) W związku z tym, jeżeli na posiedzeniu decyzyjnym chcemy dokonać zmian w np. projekcie założeń polityki pieniężnej, w opinii do budżetu państwa, czy chociażby w minutes, to napotykamy na problem przełożenia tego z języka potocznego, bo takim się każdy z nas posługuje, na język komunikacji z rynkami. Gdybyśmy mogli operować z wyprzedzeniem, to na pewno byłoby to korzystniejsze - powiedział.