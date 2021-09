Ostatni miesiąc na wzięcie udziału w spisie powszechnym

Narodowy Spis Powszechny (NSP) rozpoczął się 1 kwietnia i potrwa do 30 września. Udział jest obowiązkowy. Odmowa wzięcia w nim udziału wiąże się z karą w wysokości do 5 tysięcy złotych.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań to przeprowadzane raz na 10 lat największe polskie badanie statystyczne. To główne źródło obiektywnej wiedzy o liczbie osób zamieszkujących Polskę, ich pracy, miejscu zamieszkania, wykształceniu czy warunkach życia. W tym roku spis rozpoczął się 1 kwietnia i potrwa do 30 września tego roku.