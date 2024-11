Coraz więcej spadkobierców poszukuje kont zmarłych

Do końca października bieżącego roku spadkobiercy wysłali blisko 7 tysięcy zapytań dotyczących odnalezienia rachunków bankowych zmarłej osoby - przekazała Krajowa Izba Rozliczeniowa. Jeszcze dwa lata temu wynik ten był o połowę niższy.

Spadkobiercy, posiadający tytuł prawny do spadku po właścicielu rachunku, mogą składać zapytanie do centralnej informacji, aby dowiedzieć się, czy istnieją przypisane zmarłemu rachunki.

Jak przekazała KIR, liczba zapytań o konta osób zmarłych od stycznia 2024 r. do 21 października wyniosła 6 tys. 964 , podczas gdy przed rokiem w takim samym okresie zapytań było 6 tys. 835. KIR poinformowała jednocześnie, że w 2023 r. odnotowano łącznie 8 tys. 209 zapytań, a w 2022 r. – 4 tys. 104 zapytania.

Dane o kontach prostsze do znalezienia

Centralna informacja o rachunkach to prowadzony przez Krajową Izbę Rozliczeniową rejestr, który umożliwia dostęp do danych o rachunkach osób zmarłych, tzw. zapomnianych rachunkach osób fizycznych oraz rachunkach osób wskazanych przez sąd, komornika, policję lub inne uprawnione organy. Umożliwia dostęp do informacji o rachunkach w każdym banku i SKOK-u.