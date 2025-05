Słodycz z fragmentami plastiku. "Nie należy spożywać"

"W wyniku postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Elblągu we współpracy z producentem tego wyrobu potwierdzono uszkodzenie plastikowej formy używanej do nadawania kształtu produktu. W wyniku tego zdarzenia fragmenty plastiku mogły dostać się do produktu. Konsumenci są zatem narażeni na spożycie fragmentów plastiku wraz z produktem".