Ranking sieci handlowych w Polsce. Tutaj ceny rosły najmocniej

"Z czerwcowego badania wynika, że pozycję lidera najniższych cen nadal utrzymuje Auchan. Średni koszt koszyka zakupowego ASM Sales Force Agency w tej sieci wyniósł 231,91 zł. To spadek o 13,49 zł, czyli o 5,50 proc. mniej niż najtańszy koszyk w maju, należący przed miesiącem również do Auchan" - napisano.

Gdzie ceny wzrosły, gdzie spadły

Jak wynika z badania ASM Sales Force Agency, w czerwcu 2024 roku średnia cena koszyka zakupowego zawierającego najpopularniejsze artykuły codziennego użytku wyniosła 296,36 zł , co oznacza, że obniżyła się o 0,35 proc. zarówno w skali miesiąca jak i w porównaniu z poprzednim rokiem. Jak wyliczono, spadek średniej ceny koszyka wyniósł 1,05 zł względem czerwca 2023 r. Dodano, że jest to pierwszy od dłuższego czasu nieznaczny spadek wartości koszyka.

W raporcie przekazano również, że spadek cen odnotowano w siedmiu sieciach sklepów, a w pozostałych sześciu ceny badanych produktów były wyższe niż w maju br. ASM Sales Force Agency podała, że największy wzrost (o 4,46 proc.) średniej ceny koszyka zakupowego miał miejsce w sieci Biedronka, natomiast największy spadek w sklepach Auchan (o 5,50 proc.). Jednocześnie w siedmiu sieciach sprzedaży ceny koszyków wyniosły więcej niż 300 zł. ASM Sales Force Agency podała, że w ujęciu rocznym wzrost cen badanych produktów zaobserwowano w sześciu sieciach, z czego największy odnotowano w sieci Lidl, gdzie średnia w czerwcu br. była o 67,10 zł wyższa r/r (o 26,61 proc. więcej r/r). Spadek cen zaobserwowano z kolei w siedmiu sieciach m.in. w Netto (o 5,28 proc.), E.Leclerc (o 4,88 proc.) i Auchan (o 3,88 proc.). Zwrócono również uwagę, że różnica między najtańszym a najdroższym koszykiem w czerwcu 2024 r. wyniosła 154,16 zł i była o 5,65 zł wyższa niż w maju br. Wyszczególniono, że analizując koszyk bazujący na najniższych cenach produktów zaraportowanych spośród wszystkich badanych sieci można byłoby zapłacić 207,29 zł (mniej o 7,88 zł niż w maju br.); przyjmując natomiast najwyższe ceny - 361,45 zł (mniej o 2,23 zł niż w maju br.). "Po raz pierwszy od dawna podstawowe produkty spożywcze w zestawieniu ASM Sales Force Agency były nieco tańsze zarówno w porównaniu do zeszłego miesiąca jak i do wskaźników przed rokiem. Klienci sklepów we własnych portfelach odczuli, że inflacja rośnie na niższym niż dotąd poziomie. (...) W czerwcu w porównaniu do zeszłego roku spadek odnotowaliśmy w przypadku produktów tłuszczowych, w mięsach, rybach i nabiale" - wskazał Kamil Kruk z ASM Sales Force Agency.