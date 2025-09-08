Salmonella w herbacie. "Zagrożenie dla zdrowia"
GIS ostrzega przed herbatą ziołową marki Herbapol Lublin S.A. W jednej z partii produktu wykryto obecność bakterii Salmonella, które mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia.
Kontrole Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykazały, że jedna z próbek suplementu diety "Morwa biała. Herbata ziołowa, Zielnik Polski" zawierała groźne bakterie. GIS apeluje o niespożywanie produktu i przypomina o ryzyku związanym z zakażeniem.
Salmonella w produkcie
Problem dotyczy partii L 0185 herbaty ziołowej "Morwa biała. Suplement diety. Zielnik Polski, 40 g (20 torebek)", której termin minimalnej trwałości upływa w maju 2027 roku. Producentem jest Herbapol Lublin S.A.
Zanieczyszczenie stwierdzono podczas rutynowej kontroli przeprowadzonej przez Państwową Inspekcję Sanitarną. W jednej z pięciu próbek wykryto bakterie Salmonella spp., które mogą wywołać zatrucie pokarmowe.
"Zgodnie z oceną ryzyka ekspertów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego produkt o podanym numerze partii może stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów - czytamy w komunikacie.
GIS apeluje do konsumentów
Eksperci Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – PIB podkreślają, że spożycie produktu z tej partii może być niebezpieczne. GIS zaleca, aby nie pić herbaty objętej ostrzeżeniem.
W przypadku wystąpienia objawów zatrucia, takich jak biegunka, gorączka czy bóle brzucha, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.
Źródło: PAP