Rząd zapłaci za chryzantemy. Ostatni dzień, by złożyć wniosek

Piątek to ostatni dzień dla posiadaczy chryzantem na złożenie wniosku o wsparcie. Potencjalnie do wykorzystania są jeszcze 32 miliony złotych - przekazał minister rolnictwa Grzegorz Puda, powołując się na dane z czwartku z godziny 16. Dodał też, że rząd na ten cel przeznaczył w sumie 180 milionów złotych.

Jak podkreślił minister rolnictwa i rozwoju wsi na antenie Programu I Polskiego Radia, cena 20 zł za doniczkę i 3 zł za kwiaty cięte "to jest dobra cena". - Do dzisiaj można składać wnioski, więc będziemy wiedzieli tak naprawdę, ile osób i ilu kontrahentów (je złożyło - red.) - wyjaśnił.

Według przytoczonych przez Pudę najświeższych danych z czwartku z godziny 16.00 "potencjalna kwota do wykorzystania to 32 miliony złotych". Tyle - wg słów ministra - zostało jeszcze do wykorzystania z przeznaczonej przez rząd puli. - Przypomnę, że rząd na ten cel przeznaczył minimum 180 milionów złotych. Mamy jeszcze dużą rezerwę - podkreślił Puda..