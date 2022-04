Krótsza kolejka tirów na granicy z Białorusią

W niedzielny poranek kierowcy aut ciężarowych na odprawę na przejściu granicznym z Białorusią w Bobrownikach czekają do 13 godzin - informuje podlaska Krajowa Administracja Skarbowa. Oznacza to, że czas oczekiwania jest o kilkanaście godzin krótszy w porównaniu do soboty wieczorem.

Kolejka tirów przed przejściem w Bobrownikach

Jak informowała w piątek podlaska KAS, kierowcy tirów, którzy jeszcze dojadą do kolejki do północy z soboty na niedzielę, nie poniosą żadnych konsekwencji i będą mieli możliwość wyjazdu z UE, pod warunkiem, że nie wiozą towarów, na które są nałożone sankcje. Przewoźnicy z Rosji i Białorusi, którzy będą chcieli ustawić się w kolejce po północy narażają się na kary pieniężne wynikające z Ustawy o transporcie drogowym, za realizację przewozów z naruszeniem obowiązków lub warunków przewozu drogowego. KAS podała, że samochód nie wyjedzie z UE z towarem; będzie on musiał był rozładowany. Towar będzie musiał np. wrócić do miejsca załadunku lub zostać przeładowany do samochodów przewoźników, których unijny zakaz nie obowiązuje.