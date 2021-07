Rząd szykuje duże zmiany w programie 500 plus. "Pracownicy samorządów obawiają się masowych zwolnień"

Posłanka Lewicy Joanna Senyszyn wskazała, że "zapowiadane przeniesienie obsługi programów Rodzina 500 plus oraz Dobry Start z samorządów do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stawia w bardzo trudnej sytuacji kilkanaście tysięcy pracowników samorządowych, zajmujących się obsługą tych programów w całej Polsce".

Rodzina 500 plus w ZUS

Odpowiedzi udzieliła, z upoważnienia minister rodziny i polityki społecznej, podsekretarz stanu w MRiPS Barbara Socha. Jak wskazała, sprawy dotyczące prawa do świadczenia 500 plus za okresy sprzed 1 stycznia 2022 roku nadal będą realizowane, do zakończenia postępowania, przez samorządy. "Organy te będą również kontynuować wypłacanie świadczeń wychowawczych przyznanych przed 1 stycznia 2022 roku do końca okresu, na jaki zostały przyznane, tj. do 31 maja 2022 roku w okresie styczeń – maj 2022 roku" – poinformowała Socha.