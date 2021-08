Koszty 500 plus od początku istnienia. Dane resortu rodziny

Na 500 plus wydano ponad 156 miliardów złotych od początku funkcjonowania - od kwietnia 2016 roku. Łączne koszty obsługi programu Rodzina 500 plus wyniosły przeszło 1,8 miliarda złotych - podało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Program "Rodzina 500 plus" ruszył 1 kwietnia 2016 r. Obecnie korzysta z niego 6,6 mln dzieci, a roczny koszt tego wsparcia to 41 mld zł.

Koszt programu Rodzina 500 plus

Z danych MRiPS wynika, że od momentu uruchomienia na program wydatkowano ponad 156 mld zł. Łączne koszty obsługi świadczenia od 2016 r. do czerwca 2021 r. wyniosły przeszło 1,8 mld zł.

W tym roku rodzice, którzy chcą skorzystać ze wsparcia muszą złożyć wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego. Prawo do tego świadczenia ustalane jest na okres od 1 czerwca do 31 maja następnego roku.

Według danych resortu do tej pory złożono 4,6 mln wniosków o 500 plus. W sumie wydano 4,2 mln decyzji o przyznaniu świadczenia.

Jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złożyła wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do 30 czerwca, ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia z wyrównaniem od czerwca nastąpi nie później niż do 31 sierpnia.

Od czasu zniesienia kryterium dochodowego rodzice nie muszą już dokumentować swojej sytuacji dochodowej, a ustalając prawo do świadczenia wychowawczego, organ realizujący to świadczenie opiera się przede wszystkim na informacjach zawartych we wniosku.