"Przewrót kopernikański na kolei"

Rewolucja na kolei

Jak podkreślił ekspert, dotychczas, gdy zagraniczny podmiot składał do Urzędu Transportu Kolejowego wniosek o otwarty dostęp do linii kolejowej, w to miejsce zgłaszało się PKP Intercity, wykazując, że takie dopuszczenie stanowiłoby dla firmy "ekonomiczny dramat". Dodał przy tym, że 98 proc. takich przewozów odbywało się z państwowymi dopłatami.

- Teraz PKP Intercity przestało blokować konkurencję - podkreślił Furgalski i zaznaczył, że przełoży się to na większą liczbę połączeń, a także na spadek cen biletów. Zwrócił uwagę, że nie stanie się to z dnia na dzień.

- Te połączenia pasażerskie nie utworzą się nagle, w ciągu miesiąca (...) Wiele przykładów pokazuje, że tam, gdzie zaistniała konkurencja, nigdzie nie upadł państwowy przewoźnik. Do tego mamy w Polsce bardzo duży wzrost liczby pasażerów. Przy połączeniach krajowych to już 407 milionów pasażerów w ostatnim roku, więc perspektywa, że do 2030 roku będzie to 500 milionów, zostanie osiągnięta w krótszym czasie - powiedział.